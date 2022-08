A fuoco una pompeiana: 2 auto distrutte (FOTO)

La notte scorsa, poco prima delle 23:30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Altavilla in Via Pasubio per l’incendio di una pompeiana con sotto due auto andate completamente distrutte: nessuna persona è rimasta ferita. La prima richiesta alla sala operativa da parte di una residente che vedeva nel bosco dei bagliori nella zona collinare di Altavilla. La prima squadra intervenuta dopo una perlustrazione della zona individuavano le fiamme che interessavano invece il manufatto a ridosso di un’abitazione e il bosco. I pompieri arrivati da Vicenza e Arzignano con un’autopompa, un’autobotte, due moduli antincendio boschivo e 9 operatori, hanno spento le fiamme evitando la propagazione del rogo all’abitazione e l’attigua zona verde. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3.