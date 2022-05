A fuoco plateatico: incendio nella notte alla stazione di Bassano (video)

Questa mattina, alle 3.30 circa, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via De Blasi, presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, per sedare un incendio del plateatico del bar, posto sotto i giardinetti al primo binario. I pompieri, accorsi dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme, che hanno danneggiato parte dell’arredo del plateatico e deformato la copertura della pensilina in ondulina. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto insieme al gestore del bar. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate poco prima dell’alba.