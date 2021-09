A Chioggia affonda imbarcazione storica

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in canale Vena (campo Marconi) a Chioggia per mettere in sicurezza un’imbarcazione storica ormeggiata e affondata. I pompieri intervenuti anche con i sommozzatori di Vicenza, hanno provveduto a legare l’albero maestro del “bragozzo” con un vincolo al molo in modo da essere recuperato nei prossimi giorni in sicurezza da una ditta privata. Le operazioni dei vigili del fuoco del locale distaccamento e dei sommozzatori sono terminate dopo circa tre ore di lavoro.