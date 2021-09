65enne scompare passeggiando, ricerche in corso

Continuano nella zona di Pieve di Cadore le ricerche di Roberto Tabacchi, 65 anni, di Pieve di Cadore (BL), che questa mattina verso le 10 si è fatto lasciare dal genero in piazza, per tornare a piedi a casa a Nebbiù, dove però non è più arrivato. Roberto, che è alto un metro e 63, indossa pantaloni scuri e una maglia bianca a righe celesti. Chiunque lo avesse incrociato o avesse sue informazioni è pregato di contattare i Carabinieri.Stanno prendendo parte alle ricerche il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco.