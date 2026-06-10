CRONACAVENETO
10 Giugno 2026 - 15.31

Capriolo in fin di vita: salvato e svezzato da Veneto Agricoltura (FOTO)

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

CAPRIOLO IN FIN DI VITA, SALVATO E SVEZZATO

BELLUNO, 10 GIUGNO – Un capriolo è stato salvato e svezzato dopo essere stato trovato in fin di vita durante lo sfalcio di un prato a Borgo Valbelluna.
La situazione è parsa da subito piuttosto critica, a causa delle lesioni profonde e potenzialmente letali presentate dal piccolo, ma il celere soccorso della Polizia Provinciale di Belluno è risultato determinante. I veterinari del CRAS gestito da Veneto Agricoltura hanno trattato in maniera risolutiva le ferite: il cucciolo ha reagito subito bene alle prime cure e ora ha già reiniziato ad alimentarsi, mostrando grande grinta e voglia di vivere.
Tuttavia, per una completa guarigione, è necessario ancora del tempo. Per questo, i veterinari hanno impostato un percorso di recupero ad hoc fino alla fine dello svezzamento, accudito con uno specifico protocollo anti-imprinting per evitare che sviluppi fenomeni di confidenza con l’uomo. Veneto Agricoltura coglie l’occasione per ricordare che i piccoli caprioli ma anche ricci e leprotti tendono spesso a nascondersi tra l’erba alta . Pertanto, prima di ogni taglio, si raccomanda un controllo accurato dei prati : una semplice abitudine, ma che può essere salvavita per gli inquilini selvatici dei nostri giardini.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Capriolo in fin di vita: salvato e svezzato da Veneto Agricoltura (FOTO) | TViWeb Capriolo in fin di vita: salvato e svezzato da Veneto Agricoltura (FOTO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy