MUSSOLENTE – Riserva della Biosfera: approvata la pre-adesione Unesco

Mussolente è il primo tra i Comuni vicentini ad aver già approvato la pre-adesione al percorso verso il riconoscimento di Riserva della Biosfera da parte dell’Unesco nell’ambito del Programma MAB (Man and Biosphere) del “Monte Grappa”. Un percorso che vede coinvolti 25 Comuni tra cui 13 Comuni dell’Intesa programmatica d’area (Ipa) Terre di Asolo e Montegrappa di cui fa parte anche il Comune di Mussolente e a cui si è unita anche Cornuda, insieme alla maggior parte dei Comuni dell’Unione Feltrina e dell’Unione Montana Valbrenta (Arsiè, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, San Nazario, Solagna) e delle associazioni di categoria. Un riconoscimento, quello del marchio di Riserve di Biosfera – che oggi conta nel mondo 686 siti riconosciuti in 122 Nazioni di cui 17 in Italia e solo uno in Veneto, il Delta del Po, e che tra i suoi scopi ha quello di conservare la biodiversità e la diversità culturale, promuovere lo sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale culturale e sociale e dare supporto logistico ad attività di ricerca educazione e formazione anche attraverso l’adesione a reti europee e mondiali tra Riserve di Biosfera. La pre-adesione da parte del Comune di Mussolente, approvata nel corso dell’ultimo consiglio comunale di dicembre 2018, arriva dopo la realizzazione dello studio di fattibilità concluso dall’architetto Anna Agostini di Castelfranco, con la ditta ferrarese Punto 3, e che già era stato presentato pubblicamente a settembre.

Quello espresso rappresenta un parere non vincolante da parte dell’amministrazione comunale e segna una tappa importante della roadmap prefissata e che prevede a maggio la presentazione della candidatura al Ministero e, nel corso del prossimo anno e mezzo, i lavori per la redazione del dossier che dovrà essere consegnato al Ministero entro maggio 2020 e dal Ministero all’Unesco a settembre del prossimo anno. Spiega Valentina Fietta, vicesindaco di Mussolente e presidente di IPA Terre di Asolo e Monte Grappa: “Il percorso per ottenere il riconoscimento di Riserva di Biosfera è ancora lungo ma tanto è già stato fatto. Tutti i Comuni trevigiani e gran parte di quelli feltrini hanno già approvato la pre-adesione. Lo stesso ha fatto Mussolente che, facendo parte dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, si pone come cerniera con i Comuni del vicentino, anch’essi chiamati ad approvare la pre-adesione. Si tratta di un passaggio non vincolante ma fondamentale perché finalizzato a garantire all’Unesco la massima condivisione e comprensione degli obiettivi del riconoscimento Mab Unesco da parte dei principali organi di rappresentanza democratica delle comunità locali. Sul piatto, oltre al riconoscimento, ci sono una serie di aspetti collaterali che rappresentano delle grandi opportunità per tutto il territorio del Grappa: la promozione del territorio, del turismo, soprattutto slow e di qualità, delle attività produttive, dei prodotti locali. E’ una sfida a 360 gradi per tutto il territorio del Grappa ed un impegno corale che getta le basi per lo sviluppo futuro dell’intera area del Massiccio”.

Conclude il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagner: “Questo percorso risponde alla logica della nostra amministrazione che da quasi cinque anni lavora con l’obiettivo di garantire uno sviluppo organico del territorio. La candidatura, e tutto l’iter che ne consegue, rappresenta un’occasione per tutto il territorio del Grappa e anche per Mussolente perché la crescita economica e culturale del nostro Comune non può che avvenire se non con il lavoro di squadra e la capacità di fare sistema con i progetti di area vasta in grado di assicurare prospettive inedite e costruttive”.