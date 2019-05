Bandiera della Croce Rossa a Palazzo Trissino

Da oggi e per tutta questa settimana, all’esterno di Palazzo Trissino, assieme alle bandiere istituzionali del Comune di Vicenza e dell’Europa, rimarrà esposta anche la bandiera della Croce Rossa per ricordare la giornata mondiale dedicata a festeggiare il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della CRI (8 maggio).

Per l’occasione mercoledì 8 maggio alle 9, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, in viale Mazzini 39, il sindaco Francesco Rucco porterà il suo saluto all’apertura della cerimonia per le premiazioni del concorso “La cultura della pace, diritto fondamentale dell’umanità”, iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico Provinciale e dal comitato provinciale Croce Rossa Italiana in collaborazione con l’associazione Percorsi, il Comune di Vicenza e la Provincia di Vicenza, che patrocinano l’evento insieme alla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, al Dipartimento Pace e Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova e all’associazione Prem Rawat.

La premiazione si svolgerà anche alla presenza dell’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino e della presidente della IV Commissione Sviluppo economico e attività culturali con delega ai diritti civili e umani del Comune di Vicenza Caterina Soprana. Saranno presenti, inoltre, il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, il presidente del Comitato di Vicenza di Croce Rossa Italiana Pierandrea Turchetti e il presidente dell’associazione “Percorsi” Piero Scutari.

Interverranno come relatori la senatrice Daniela Sbrollini, già presidente della Commissione Interparlamentare per la pace, e Angela Batocco, ricercatrice presso il Dipartimento Pace e Diritti Umani dell’Università di Padova.

Moderatore e intrattenitore sarà il comico Davide Dal Fiume, sostenitore dell’iniziativa.

La parte musicale è affidata al teatro comico-musicale del duo Microband, scoperto da Pupi Avati e lanciato da Renzo Arbore.