Zero Emissioni, il Veneto svetta in classifica: è la regione più attenta al futuro sostenibile

Il Veneto si conferma la regione italiana più avanti nella corsa alla sostenibilità. A rivelarlo è l’Indice Zero Emissioni (IZE), elaborato a pochi giorni dalla Giornata Internazionale Zero Emissioni (ZeDay, 21 settembre).

Secondo lo studio, che ha messo a confronto le 20 regioni italiane sulla base di riduzione delle emissioni, diffusione delle rinnovabili e interesse digitale, il Veneto conquista il primo posto con un punteggio di 65,5 su 100. Il Veneto ha registrato una riduzione delle emissioni del –49,8% rispetto al 1990, tra le migliori performance nazionali. A questo si aggiunge un forte interesse online: i cittadini veneti ottengono 100/100 per le ricerche “emissioni zero” e 82/100 per “auto elettrica” su Google.

Le regioni più green d’Italia – Top 5 (Indice Zero Emissioni)

“Il Veneto dimostra che la transizione ecologica non è solo un tema politico o economico, ma anche culturale e digitale”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “Qui i dati raccontano una comunità che, oltre a ridurre concretamente le emissioni, si informa e discute di futuro verde online più che altrove”. Alle spalle del Veneto si piazza la Valle d’Aosta, che ottiene un punteggio di 65,4. La regione alpina non brilla sul fronte della riduzione delle emissioni (–6,8%), ma compensa con un primato che nessun’altra regione riesce a eguagliare: 9,3 kW di rinnovabili pro capite, il dato più alto in assoluto a livello nazionale.

La Basilicata, con un punteggio di 62,8, rappresenta la vera sorpresa dell’indice. Oltre a un solido risultato sul fronte delle rinnovabili (4,2 kW/ab), la regione si distingue per un entusiasmo digitale fuori dal comune: nelle ricerche su Google per “energie rinnovabili” raggiunge 100/100, segnale di una popolazione attenta e curiosa verso la transizione verde. La classifica mette in evidenza un’Italia a due velocità. Da una parte il Nord e i territori alpini, capaci di coniugare risultati concreti in termini di riduzione delle emissioni con un interesse crescente verso la mobilità elettrica e le energie rinnovabili.

Dall’altra parte il Mezzogiorno, dove il potenziale energetico non sempre si traduce in un impegno culturale e digitale all’altezza. Pur con eccezioni virtuose come la Basilicata, molte regioni meridionali restano indietro sia sul fronte delle emissioni sia sul coinvolgimento online, rischiando così di perdere terreno nella corsa alla sostenibilità.

L’Indice Zero Emissioni (IZE) è stato elaborato da Casinos.com incrociando cinque parametri, ciascuno normalizzato su scala 0–100 e pesato in modo proporzionale:

25% → riduzione emissioni (dati Eurostat 1990–2022)





→ riduzione emissioni (dati Eurostat 1990–2022) 25% → capacità rinnovabili pro capite (MW e kW/ab – Rapporto Legambiente 2024)





→ capacità rinnovabili pro capite (MW e kW/ab – Rapporto Legambiente 2024) 15% → Google Trends (ultimi 5 anni) “emissioni zero”





→ Google Trends (ultimi 5 anni) “emissioni zero” 15% → Google Trends (ultimi 5 anni) “energie rinnovabili”





→ Google Trends (ultimi 5 anni) “energie rinnovabili” 20% → Google Trends (ultimi 5 anni) “auto elettrica”