Zermeghedo sarà oggetto di numerosi interventi da parte di Medio Chiampo nel 2025. In primis il rifacimento di parte della linea acquedottistica vetusta che porterà alla riduzione delle perdite e creerà i presupposti per una connessione alla rete regionale. Investimenti anche per il monitoraggio dell’aria. Intervista al sindaco Luca Albiero. Di Laura Campagnolo