Zecchinato (Lega-LV): “Venti milioni per il rilancio turistico di Recoaro nella Valle dell’Agno: continua la valorizzazione in vista del rilancio del polo termale”

“Oggi è stato compiuto un altro passo importante per il rilancio di Recoaro e dell’intera Valle dell’Agno. La Regione del Veneto sta investendo circa 20 milioni di euro sia nel centro urbano che nel compendio termale, attraverso i fondi del PNRR. Lo hanno spiegato oggi gli assessori regionali al bilancio Francesco Calzavara e alla sanità Manuela Lanzarin nel corso di una conferenza stampa dedicata. Si tratta comunque del prosieguo di un lavoro portato avanti da tempo”. Così Marco Zecchinato, consigliere regionale vicentino dell’intergruppo Lega – Liga Veneta che ha partecipato alla conferenza a Palazzo Balbi.

“Nello specifico – continua Zecchinato – oggi si è parlato della consultazione preliminare di mercato per la concessione del compendio termale e idropinico. Il rilancio è, peraltro, contestuale alla presenza oggi dell’importante collegamento viario della vallata dell’Agno con la Superstrada Pedemontana. Tutto questo va a beneficio dell’intero turismo vicentino e delle relative comunità, perché si inserisce in un programma di valorizzazione molto più ampio. Basti pensare alle numerose opere, tra infrastrutture viarie e ciclabili, su cui ha investito la nostra Regione. Oltre a questi investimenti, la Regione ha operato con interventi normativi e bandi di finanziamento per le strutture ricettive e per la promozione delle produzioni locali, fatto che si lega con quanto ho promosso in questi anni con la mia legge sui Colli Veneti. La Valle dell’Agno rientra in questo progetto di valorizzazione, tanto che il Consorzio di Pro Loco ‘La Serenissima Agno Chiampo’ ha recentemente presentato il progetto “Le Colline delle meraviglie dell’Ovest Vicentino”. Sono tutte iniziative che si intrecciano, il cui obiettivo è creare flussi di visitatori e conseguenti economie a beneficio delle comunità locali. Recoaro ricoprirà sicuramente un ruolo fondamentale per il turismo del benessere, termale-idropinico, ma anche sportivo ed enogastronomico delle Piccole Dolomiti Vicentine”.