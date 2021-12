Zaia ad Agorà: “I vaccini funzionano, in intensiva 83% di no vax”

Ospite di Agorà su Raitre il governatore del Veneto ha dichiarato: “I vaccini stanno facendo il loro lavoro, visto che a parità di contagi quotidiani, e il bollettino di oggi ci dice che abbiamo avuto oltre 2.800 nuovi positivi, rispetto alla fase di dicembre dell’anno scorso oggi abbiamo un quarto dei ricoverati.

Una nota sulle terapie intensive nelle quali, spiega Zaia, l’83% dei pazienti non è vaccinato, mentre nell’area non critica i no vax sono il 55%. Un dato che toglie ogni dubbio, considerando che la popolazione di non vaccinati è 5,6 volte inferiore a quella dei vaccinati.

Ha aggiunto: “Se non avessi i non vaccinati come problema oggi non avrei una pressione ospedaliera che comincia ad intaccare le prestazioni, perché voglio ricordare la precedente ondata Covid ha per noi significato anche circa 500 mila prestazioni inevase che stiamo ancora in parte recuperando. Il Covid fa danni diretti, ma ne fa anche molti di più indiretti”.

Sul Super Green Pass: “L’obiettivo è quello di salvaguardare la salute dei cittadini e il SGP è una soluzione di mezzo che ad esempio ci permetterà di non chiudere i confini comunali, di non chiudere ristoranti, bar ed altre attività qualora passassimo in zona arancione.