Volo speciale dagli Emirati: rientrano in Italia 200 studenti minorenni

Rientro imminente per circa 200 studenti italiani minorenni rimasti negli Emirati Arabi Uniti. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 2 marzo, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un’audizione davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato dedicata alla situazione in Iran e nell’area del Golfo Persico.

Il gruppo potrà tornare in Italia grazie a un volo straordinario messo a disposizione dalle autorità emiratine su richiesta della Farnesina. Si tratta di un collegamento diretto Abu Dhabi–Milano che consentirà ai ragazzi di rientrare insieme e in sicurezza.

«Vorrei condividere alcune buone notizie – ha detto Tajani -. Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese».

Tra i giovani in partenza figurano anche cinque studenti padovani dell’Istituto Calvi, che si trovavano negli Emirati nell’ambito del progetto “Ambasciatori del futuro”. Per le famiglie, dopo giorni di apprensione legati alle tensioni internazionali e alle difficoltà nei collegamenti aerei, arriva dunque la conferma del rientro.

L’operazione è stata coordinata attraverso il lavoro diplomatico della Farnesina con le autorità locali, che hanno garantito la disponibilità del volo speciale per consentire il rimpatrio compatto del gruppo.