Vigile aggredito da donna mentre accompagna scolaresca in gita

Il Giornale di Vicenza riporta dell’aggressione subita da un vigile mentre scortava una carovana di bambini in gita alle grotte di Oliero, nel comune di Valbrenta. La comitiva, che si stava spostando in bicicletta, è stata bloccata da una donna di origine francese. Per cause ancora da accertare, la donna avrebbe insultato l’agente, per poi aggredirlo con una sberla e dei graffi al volto, al braccio e al collo.

I fatti sono accaduti intorno alle 11.30, quando i bambini della scuola paritaria “San Giuseppe”, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, si stavano dirigendo verso Oliero, prima tappa della loro gita. Il gruppo di alunni era scortato, per ragioni di sicurezza, anche da due agenti della polizia locale. Bloccati da una donna di mezza età, residente in Francia ma originaria di Valstagna, dove ci sarebbe l’abitazione paterna, questa si sarebbe intromessa bloccando il passaggio. L’agente a capo della fila le avrebbe chiesto le generalità, che la donna si sarebbe rifiutata di fornire, per poi arrabbiarsi proprio con l’agente, che sarebbe stato picchiato a sberle e graffi. L’uomo ha riportato lesioni superficiali.

La donna quindi sarebbe tornata a casa, mentre il vigile è stato sostituito da un collega per dirigersi al San Bassiano per farsi refertare. I medici hanno giudicato le ferite guaribili in alcuni giorni. La gita è quindi ripresa tranquillamente, mentre gli agenti della locale bassanesi hanno cercato di risalire all’identità dell’aggressore.

La donna non sarebbe iscritta all’Aire e risiederebbe per diversi mesi nella casa dei genitori, ubicata nella zona delle grotte carsiche. Gli accertamenti stanno venendo concluse e, probabilmente, si concluderanno con una serie di denunce a carico della donna.