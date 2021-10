Viene investita da un’ubriaca mentre va a messa: 43enne finisce in ospedale

Una giovane donna di 24 anni, L.G., nella mattinata di ieri ha investito una donna di 43 anni appena uscita di casa, lungo la strada provinciale 81, a Posina. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La guidatrice stava rincasando quando avrebbe invaso la corsia opposta, investendo la vittima, che abita poco distante e che stava andando in centro a messa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem, che hanno portato l’investita all’ospedale San Bortolo d’urgenza. In ospedale c’è finita anche la 24enne, anche se non ha riportato traumi di sorta. Tuttavia, la 24enne è risultata positiva all’alcoltest e quindi denunciata dai carabinieri per lesioni stradali sotto l’influenza di alcol.