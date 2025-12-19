CRONACA
19 Dicembre 2025 - 10.15

Vicentino scomparso da martedì trovato senza vita lungo la ferrovia

REDAZIONE
È stato ritrovato privo di vita lungo la linea ferroviaria a Vicenza F. P., 51 anni, di cui si erano perse le tracce dalla mattina di martedì. La notizia pone fine alle ricerche avviate dopo la segnalazione di scomparsa, diffusa anche attraverso appelli pubblici nelle ultime ore.

Il corpo dell’uomo è stato individuato in un’area adiacente alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i primi accertamenti e informato l’autorità giudiziaria.

Le circostanze del decesso sono ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire dinamica e cause della morte. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

