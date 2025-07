Vicenza – Viale Verdi rimesso a nuovo: a breve la riapertura al traffico, con alberi, aiuole e marciapiedi più largo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Sono quasi conclusi i lavori del cantiere che porteranno alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di viale Verdi: entro poche settimane la via sarà infatti riaperta al traffico veicolare. Finanziati con 450 mila euro da Next Generation Eu nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 Cup B37H21002720001), i lavori prevedono la riqualificazione della pavimentazione stradale e l’allargamento di alcuni tratti di marciapiede, con l’obiettivo di aumentare le aree pedonali e quelle di sosta per le biciclette e di aumentare il numero di alberi, che saranno posizionati in nuove aiuole.

«Questa è da tanti anni una delle zone più critiche della città – spiega il sindaco Possamai – e su questo fronte sono due le azioni che possiamo fare: da un lato i controlli, la presenza, il fatto che le forze dell’ordine siano qui; ma dall’altro anche rigenerare e migliorare la qualità urbana, come si sta facendo in viale Roma e nel grande progetto di recupero di Campo Marzo, perché i luoghi più belli diventano anche luoghi più vivibili. Il cantiere di viale Verdi sta giungendo al termine. Da un lato si è completamente cambiato il disegno di questa strada, i marciapiedi sono stati allargati ed è stato recuperato spazio per la sosta. Verranno anche piantati dieci alberi, così il viale che ha una bella alberatura sul lato destro potrà averla anche sul lato sinistro. Dopo una richiesta dei residenti, inoltre, è stato previsto un intervento di implementazione dell’illuminazione che verrà completato nei prossimi mesi, sul lato destro della strada, per migliorare la luminosità di questa via».

«L’intervento è finanziato con 450 mila euro del Pnrr con l’obiettivo di dare maggior percorribilità urbana e pedonale a questo spazio – le parole dell’assessore Spiller -. La strada è lunga 160 metri per una superficie di 1300 metri quadri che per metà è stata pavimentata a porfido. I marciapiedi sono stati ampliati, anche le aree di sosta che rimarranno per residenti sono state realizzate in cubetti di porfido e in futuro potranno anche prestarsi a un ampliamento delle superfici a plateatico. In autunno verranno piantumati dieci alberi ed entro l’estate verrà anche implementata l’illuminazione con dei nuovi punti luce per illuminare maggiormente il marciapiede che collega i due accessi del parcheggio Verdi: quest’ultima è stata una richiesta dei residenti e dei commercianti che abbiamo incontrato all’inizio dei lavori e che siamo riusciti ad accogliere all’interno di questo progetto. A causa di questa modifica migliorativa del progetto iniziale e della riapertura periodica del viale in occasione di eventi come mercati e manifestazioni su viale Roma, che hanno comportato l’interruzione del cantiere, i tempi di realizzazione dell’opera si sono allungati di qualche mese. Dopo l’asfaltatura, conclusasi questa settimana, e il ripristino della segnaletica orizzontale che avverrà nei prossimi giorni, entro poche settimane la via verrà nuovamente riaperta al transito veicolare. Durante i lavori è stato comunque sempre garantito il transito dei pedoni, dei frontisti e dei mezzi per il carico scarico delle merci».

Nel dettaglio, l’intervento ha visto il rifacimento completo della pavimentazione e dei cassonetti stradali: il marciapiede, la carreggiata complanare in asfalto e i parcheggi in porfido a cubetti e delimitati da una cordonata con adiacenti nuove caditoie. Sono state predisposte delle aiuole e la piantumazione di dieci alberi, cinque magnolie e cinque aceri, avverrà in autunno.