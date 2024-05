VICENZA – Trovato con droga, aggredisce i carabinieri: arrestato 35enne (disposto dal giudice obbligo di firma)

Il 28 maggio 2024, alle ore 20:30 circa, a Vicenza, in via Dei Laghi, i militari della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R. hanno tratto in arresto D.R.F., trentacinquenne italiano residente in provincia, gravato da precedenti, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, all’atto del controllo di polizia da parte dei militari operanti, nel tentativo di sottrarsi, li ha aggrediti, colpendone uno con dei pugni e strattonando il secondo fino a farlo rovinare a terra. I militari, non senza difficoltà e ricorrendo all’estrazione del TASER con conseguente scarica di avvertimento, sono riusciti ad immobilizzarlo attraverso l’utilizzo delle manette di sicurezza. Successivamente, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un totale di 43 grammi.

I militari aggrediti, rimasti contusi, hanno riportato delle lievissime lesioni. L’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. In data 29 maggio, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.