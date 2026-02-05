Vicenza – Stop alle auto in viale Roma: chiuso il tratto tra la stazione e il parcheggio Verdi

VICENZA – Nuove modifiche alla viabilità nel cuore della città per l’avanzamento degli interventi di rigenerazione urbana. A partire da lunedì 9 febbraio e fino a sabato 28 febbraio, sarà infatti chiusa temporaneamente al traffico la carreggiata di viale Roma, nel tratto compreso tra la rotatoria di piazzale della Stazione e l’uscita del parcheggio Verdi.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto di riqualificazione dell’area, uno degli interventi strategici per la trasformazione urbana e la riorganizzazione della mobilità cittadina.

La chiusura comporterà alcune variazioni alla circolazione. In particolare, i veicoli in uscita da via Gorizia avranno l’obbligo di svolta a destra. Chi transita invece su viale Verdi potrà svoltare a sinistra in direzione piazzale De Gasperi oppure proseguire dritto verso via Gorizia.

Contestualmente, non sarà possibile svoltare su viale Roma per i veicoli che percorrono viale Milano e viale Venezia, in entrambi i sensi di marcia.

L’amministrazione comunale invita automobilisti e utenti del trasporto pubblico a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto delle limitazioni previste durante il periodo dei lavori.