VICENZA – Sfonda i finestrini di due auto: rintracciato straniero

Nella notte tra sabato e domenica, un cittadino residente nella zona del mercato ortofrutticolo di Vicenza ha prontamente segnalato alle forze dell’ordine un individuo sospetto. L’uomo, dettagliatamente descritto dal testimone, è stato avvistato mentre infrangeva i finestrini di due autovetture parcheggiate. Non solo: dopo il vandalismo, il malvivente scrutava l’interno dei veicoli sfruttando la torcia del suo telefono. Secondo la testimonianza, l’individuo trasportava due voluminosi zaini e una borsa, e anche i dettagli del suo abbigliamento erano stati forniti in modo accurato.

In breve tempo, gli agenti delle “Volanti” della Questura, grazie alla descrizione fornita, sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo mentre si allontanava in direzione di Corso Santi Felice e Fortunato. Durante il controllo, è emerso che l’individuo, un cittadino marocchino di 42 anni residente a Dueville, era in possesso di attrezzi potenzialmente pericolosi: una pinza in acciaio, un coltello a serramanico con lama ricurva, forbici metalliche, un martello multifunzione e un coltellino multifunzione con vari seghetti.

Tutti gli strumenti sono stati immediatamente sequestrati. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, oltre a essere accusato di aver violato il divieto di ritorno a Vicenza per un periodo di tre anni, precedentemente imposto dal Questore locale.

Attualmente, sono in corso ulteriori indagini per confermare con certezza se l’individuo sia responsabile dei danni alle autovetture, anche attraverso l’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza. Nel frattempo, sono stati rintracciati i proprietari delle due auto danneggiate, una Fiat Panda e una Peugeot 207, i quali hanno confermato il danno subito e segnalato che, fortunatamente, nulla sembra essere stato rubato.