VICENZA – Scontro fra due auto alimentate a gas: un ferito, tangenziale in tilt per due ore

Martedì sera alle 21:00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale a Vicenza in direzione Est, poco prima delle gallerie per un tamponamento tra due auto con perdita di gas da entrambe le auto: un ferito. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente della Dacia Sandero, finito contro il guardrail a causa del tamponamento è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Illesa la conducente della Seat Ibiza. Nel tamponamento il serbatoio a ciambella a GPL della Dacia è andato danneggiato con conseguente perdita di gas. Perdita anche dall’impianto a metano della Seat Ibiza. Il personale ausiliario di autostrada ha provveduto a chiudere l’ingresso della tangenziale fino alla rimozione dei veicoli. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00.