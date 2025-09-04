Vicenza – Rucco e Aldighieri intervengono sulle segnalazioni di degrado a San Pio X

«Le segnalazioni che ci giungono dai residenti del quartiere San Pio X sono sempre più numerose e preoccupate. In particolare nelle aree dietro al supermercato Lidl e in piazzetta Fabiani la mancata cura del verde ha creato una situazione di degrado evidente: l’erba è alta, la manutenzione è assente e la conseguenza è la presenza massiccia di zanzare e roditori».

Lo denunciano in una nota congiunta Francesco Rucco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed già sindaco, e Nicolò Stefano Aldighieri, consigliere di quartiere.

«Non si tratta solo di una questione estetica – proseguono – ma di igiene pubblica e di vivibilità quotidiana. I cittadini ci raccontano di disagi continui e del timore per la salute, perché topi e insetti proliferano laddove il Comune non interviene con regolarità. È inaccettabile che famiglie e anziani debbano convivere con queste problematiche a pochi passi da casa loro».

Rucco e Aldighieri chiedono dunque «un intervento immediato e strutturale da parte dell’amministrazione: la cura del verde e la pulizia degli spazi pubblici non sono dettagli secondari, ma la base per garantire sicurezza, decoro e rispetto verso i residenti. Non possiamo più permettere che i quartieri di Vicenza vengano lasciati in questo stato di abbandono».