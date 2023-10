VICENZA – Ruba all’Emisfero e usa il passeggino del figlio come ariete per fuggire: denunciato assieme alla moglie

Visualizza articolo

Nella serata di ieri, alle ore 18.00 circa, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura sono intervenuti presso il Supermercato Emisfero del Centro Commerciale Palladio, dove era stata sorpresa una coppia di clienti che aveva asportato della merce.

Sul posto, gli Agenti apprendevano che, poco prima, un’addetta alla sicurezza interna aveva bloccato un cliente che aveva sottratto un telecomando, occultandolo all’interno della tasca del suo giubbotto. Bloccato dalla sicurezza ed appreso che sarebbe intervenuta la Polizia, l’uomo spingeva il passeggino del figlio contro la Guardia Giurata che voleva fermarlo, cercando di guadagnare l’uscita per sottrarsi al controllo ed utilizzando, di fatto, il passeggino come fosse un “ariete”.

Nel frattempo la donna che lo accompagnava si avvicinava alle casse per pagare altri prodotti che aveva prelevato, nel tentativo di sottrarsi ai controlli.

Tuttavia, il tempestivo intervento della Polizia consentiva di bloccare l’autore del furto che veniva identificato per H,M,, nato in Albania nel 1990, con precedenti di polizia e/o penali per violazioni delle norme in materia di immigrazione e la donna N.E., nata in Albania nel 1985, con precedenti di polizia e/o penali per reati contro la persona. che risultava essere sua moglie.

Entrambi i coniugi, legalmente soggiornanti in Italia, venivano accompagnati in Questura per essere fotosegnalati dalla Polizia Scientifica, dopodiché il H.M. veniva dichiarato in arresto per rispondere del reato di rapina, mentre la donna veniva denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza per il concorso nel reato di furto aggravato.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a loro carico, pertanto, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto nei confronti di entrambi i coniugi l’avvio delle procedure finalizzate alla Revoca del Permesso di Soggiorno.