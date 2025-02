Vicenza-Roma: Rucco (FdI) chiede il ripristino del collegamento ferroviario diretto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Rucco, ha presentato una mozione per sollecitare il ripristino del collegamento ferroviario diretto tra Vicenza e Roma, con fermate a Bologna e Firenze, servizio sospeso dal 2020.

“Vicenza è una delle principali città d’arte del Veneto e sta registrando una crescita significativa in termini di presenze turistiche, come confermato dai dati del 2023: oltre 850mila arrivi e 2,2 milioni di presenze in provincia. È impensabile che una città di tale rilevanza culturale ed economica non disponga di un collegamento diretto con la Capitale e le principali città d’arte italiane”, afferma Rucco.

Il consigliere evidenzia come la soppressione del servizio abbia creato disagi sia al settore turistico che al tessuto economico locale. “Mentre tutte le altre città venete che avevano subito tagli ai collegamenti durante la pandemia hanno visto il ripristino delle tratte, Vicenza è rimasta esclusa. La nostra città, con una posizione strategica nel Nord Italia, non può permettersi di rimanere isolata.”

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta comunale ad avviare interlocuzioni con Trenitalia per il ripristino della tratta ad alta velocità, valutando anche l’eventuale coinvolgimento di Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV). “Se Trenitalia non sarà disponibile, è necessario esplorare altre soluzioni affinché Vicenza non rimanga priva di un servizio essenziale per cittadini, imprese e turisti”, conclude Rucco.