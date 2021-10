VICENZA – Rivoluzione a Campo de’ Nane: affidati i lavori

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Campo de’ Nane, affidati i lavori di riqualificazione della viabilità

Presto un nuovo assetto viario in corrispondenza dell’incrocio tra viale Margherita, viale dello Stadio e via Arzignano

Presto sarà realizzato un nuovo assetto viario in corrispondenza dell’importante nodo di viale Margherita, viale dello Stadio e via Arzignano.

Nei giorni scorsi, infatti, il servizio Mobilità e trasporti del Comune ha affidato l’intervento al consorzio Con.Co.S. con sede a Santarcangelo di Romagna (Rn); la ditta esecutrice dei lavori sarà Italbeton Spa di Trento.

L’investimento complessivo è pari a 207 mila euro.

“Grazie a questo intervento atteso da anni – dichiara il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron – cambieremo il volto di un nodo strategico della viabilità cittadina, all’ingresso del centro storico e a ridosso dello stadio Menti. L’opera ben si coniuga con il progetto della nuova piazza dedicata a Paolo Rossi, della quale, tra l’altro, costituisce il prerequisito essenziale, togliendo la circolazione obbligatoria su via Schio”.

A seguito dei lavori sarà riorganizzata la circolazione attorno all’area verde, con il completamento del percorso ciclopedonale, una nuova fermata rialzata dell’autobus e il passaggio in viale Trissino anziché in via Schio.