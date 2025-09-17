CRONACA
17 Settembre 2025 - 11.31

Vicenza, rintracciato 56enne con precedenti: sequestrata carta di credito rubata

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei controlli nell’ambito della cosiddetta “Zona Rossa” in via Firenze hanno fermato un uomo per un controllo di routine.

Si tratta di un 56enne di Vicenza, con precedenti in materia di stupefacenti e destinatario di due segnalazioni di rintraccio emesse dalle Procure della Repubblica di Rovigo e di Cremona.

Durante la perquisizione personale, volta a rintracciare carte di credito utilizzate indebitamente dall’uomo, non è stato trovato nulla. Successivamente, gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 56enne, rinvenendo e sequestrando una delle carte oggetto dei provvedimenti.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza, rintracciato 56enne con precedenti: sequestrata carta di credito rubata | TViWeb Vicenza, rintracciato 56enne con precedenti: sequestrata carta di credito rubata | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy