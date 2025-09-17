Vicenza, rintracciato 56enne con precedenti: sequestrata carta di credito rubata

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei controlli nell’ambito della cosiddetta “Zona Rossa” in via Firenze hanno fermato un uomo per un controllo di routine.

Si tratta di un 56enne di Vicenza, con precedenti in materia di stupefacenti e destinatario di due segnalazioni di rintraccio emesse dalle Procure della Repubblica di Rovigo e di Cremona.

Durante la perquisizione personale, volta a rintracciare carte di credito utilizzate indebitamente dall’uomo, non è stato trovato nulla. Successivamente, gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 56enne, rinvenendo e sequestrando una delle carte oggetto dei provvedimenti.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per i rilievi fotodattiloscopici.