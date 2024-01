VICENZA – Rapinato da due giovani nigeriani: la polizia li blocca, ma lo smartphone è sparito

Intorno alla mezzanotte, un equipaggio delle volanti della Questura, transitando in Corso Santi Felice e Fortunato, ha notato un uomo che correva sul marciapiede in direzione di Viale Verona.

Gli agenti hanno fermato l’uomo per chiedergli cosa fosse successo, e questi ha riferito di essere stato appena rapinato da due individui che lo hanno aggredito alle spalle e gli hanno rubato il telefono cellulare. Ha fornito una descrizione dei rapinatori e la Volante ha immediatamente avviato la ricerca dei responsabili.

Dopo alcuni minuti, all’interno di Park Cattaneo, gli agenti hanno individuato due persone che corrispondevano perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima.

Mentre i due individui venivano identificati, la persona rapinata è giunta sul posto e ha riconosciuto senza dubbio i fermati come gli autori della rapina.

I due sono stati portati in Questura per gli accertamenti di routine e per le indagini di polizia. Tuttavia, il telefono cellulare oggetto della rapina non è stato trovato in loro possesso.

Entrambi i sospettati, cittadini nigeriani, uno nato nel 1992 e l’altro nel 1988, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La vittima, un senegalese nato nel 1998, ha ringraziato gli agenti per l’intervento tempestivo.

La vicenda verrà ulteriormente approfondita con l’esame delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.