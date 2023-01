VICENZA – Raffica di vento fa cadere un albero sui fili dell’illuminazione pubblica

Alle 15:45, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Gioacchino Rossini a Vicenza per la caduta di un albero spezzatosi, probabilmente per il vento e finito sui fili dell’illuminazione pubblica. I pompieri arrivati con tre automezzi tra cui l’autoscala dalla vicina sede, hanno tagliato del tutto l’albero liberando i fili elettrici e rimuovendo il tronco spezzato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il ripristino della sicurezza del luogo.