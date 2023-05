VICENZA – Raffica di controlli dei NAS nei negozi del Quadrilatero: multe e denunce

Nella giornata di ieri (24 maggio 2023), nel corso del pomeriggio sino alla tarda serata, in città, nella zona del “quadrilatero” delimitata da v.le Milano, piazzale Bologna, via Torino, via Genova e Campo Marzio, su indicazione del Prefetto, è stato effettuato un servizio di controllo straordinario disposto dalla Compagnia di Vicenza, per contrastare più efficacemente i fenomeni di degrado e criminalità “di strada” di cui soffrono in particolare le aree interessate.



A tale scopo, militari della Sezione Operativa del dipendente N.O.R e delle Stazioni dipendenti, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Padova effettuavano l’accesso presso alcuni esercizi commerciali riscontrando, in due di questi in particolare, delle irregolarità che portavano al deferimento/segnalazione all’autorità amministrativa le seguenti persone: