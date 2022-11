VICENZA – “Questa sera non spacci”: ritornano le passeggiate della sicurezza del MIS

“Nella serata di giovedì 17 novembre un nutrito gruppo di militanti del Movimento Italia Sociale Vicenza si è riunito nella zona di Campo Marzo per effettuare una “Passeggiata per la sicurezza” di un paio d’ore – dalle 20 alle 22 – tra viale Dalmazia e viale Eretenio”. A riferire dell’evento è Gian Luca Deghenghi del Direttivo Movimento Italia Sociale Vicenza.

“L’obbiettivo dichiarato dell’iniziativa, che si ripeterà più volte nelle prossime settimane, è quello di costituire, con il presidio pacifico del territorio, un deterrente alle attività di spaccio ed alla presenza di sbandati e figure poco raccomandabili, allontanando al contempo il pericolo di atti di violenza ed aggressioni a danno dei cittadini.

L’uscita di giovedì sera è stata la prima di una lunga serie che toccherà altre zone del centro e dell’immediata periferia di Vicenza note alle cronache per il degrado e per la mancanza di sicurezza.

I responsabili del M. I. S. Vicenza auspicano che, come avvenuto in passato, altre associazioni, comitati o gruppi organizzati di cittadini si aggreghino all’iniziativa o si impegnino in azioni analoghe al fine di ripristinare un livello di sicurezza accettabile in quelle aree cittadine divenute zone franche per spaccio di droga e delinquenza oltre che teatro di ripetuti episodi di violenza.

Ritengono inoltre – questo il messaggio lanciato dalle “Passeggiate per la sicurezza”del M. I. S. – che ogni forma di partecipazione attiva, spontanea e responsabile dei vicentini al contrasto dei fenomeni di degrado ed illegalità diffusi sia contributo essenziale alla più ampia opera di prevenzione e repressione condotta dalle forze dell’ordine”.