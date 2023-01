VICENZA: Porelli, “Il tradimento di Matteo Tosetto oggi si palesa e vira a 180 gradi “

“Il tempo è galantuomo, ma nel caso dell’ex forzista e assessore al Sociale, Matteo Tosetto, sono bastati pochi mesi per dare concretezza e certezza a quello che era all’epoca solo un sospetto, per quanto fondato” – dichiara l’assessore della lista Ruccosindaco, Valeria Porelli, a commento della conferenza stampa dell’ex collega Matteo Tosetto.

“Allora, dopo l’uscita da Forza Italia, era sembrato alquanto anomalo il rifiuto di Tosetto nel ribadire, dopo che gli era stato chiesto più volte, la conferma dell’adesione alle linee programmatiche dell’Amministrazione Rucco, se non letto in una logica di virata a 180 gradi verso il richiamo alle sirene della Sinistra. E così perlomeno sembra sia, considerato che il diretto interessato non smentisce. Finalmente anche Tosetto potrà misurarsi con le preferenze visto che era entrato in Giunta solo in virtù di una rendita di posizione come coordinatore di Forza Italia.

Oggi si dovrebbe riscrivere la narrazione della sua rottura, artatamente rappresentata come un generoso atto di lealtà nei confronti del Governo Draghi, ma in realtà uno scientifico percorso di autopromozione per restare a galla, e tenere i piedi in due scarpe, un percorso che comprende l’irrituale mobilità verso l’Ulss 8 nell’area del Sociale pur essendo all’epoca Assessore proprio agli Interventi Sociali, la levata di scudi del Centrosinistra quando venne revocato dal Sindaco – cosa mai avvenuta per i precedenti Claudio Cicero, Lucio Zoppello e Marco Lunardi – a dimostrazione che il “salto della quaglia” era gia avvenuto o almeno in corso, le notizie di frequenti incontri con importanti esponenti del Partito Democratico.

Ora il tradimento di Matteo Tosetto nei confronti del Centrodestra che gli ha consentito di uscire da un anonimato politico che durava da vent’anni attraverso le segreterie di parlamentari e consiglieri regionali, è compiuto. A chi lo accoglie, con la maschera di un civismo di facciata,” – conclude Porelli – “auguriamo che abbia la stessa coerenza che ha dimostrato con la nostra maggioranza.”