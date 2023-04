Porelli (Rucco Sindaco): “Tosetto contesta la sicurezza in città ma dov’era fino a un anno fa?”

“Non si può tacere di fronte alle parole dell’ex collega Matteo Tosetto, che dopo aver governato con noi per quattro anni, fa il salto della quaglia e viene a farci la morale sulle politiche, a suo dire, inefficaci della Giunta Rucco” – commenta Valeria Porelli della lista Rucco sindaco – “Si può comprendere che il centrosinistra sia critico perché lo fa da quando ha perso le elezioni su ogni cosa, ma è inaccettabile che arrivi dalla stessa persona che ha condiviso tutte le scelte fatte da Rucco fino all’estate scorsa. Quale credibilità può avere nelle sue proposte chi per vent’anni è stato protagonista in Forza Italia e adesso scopre la sua vocazione di civico di centrosinistra? Il coming out di Matteo Tosetto sulle criticità della sicurezza conferma la sua concezione della politica come un autobus in cui salire per scendere alla fermata più utile alla sua carriera”