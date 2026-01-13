Messa in sicurezza antincendio delle scuole, per Vicenza 1.430.000 euro

Il Comune di Vicenza ha ottenuto un importante contributo ministeriale di 1.430.000 euro finanziato dal Pnrr, per la progettazione e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici finalizzati alla messa a norma antincendio degli stessi.Il finanziamento e i progetti che l’amministrazione intende eseguire sono stati presentati questa mattina presso la scuola primaria G. Giusti, che è uno degli istituti beneficiari, dagli assessori ai lavori pubblici e all’istruzione, Cristiano Spiller e Giovanni Selmo, insieme alla dirigente dell’Istituto comprensivo Vicenza 5 Biancamaria Lerro.«Siamo particolarmente orgogliosi di essere risultati assegnatari di questo importante finanziamento del Ministero dell’Istruzione – spiega l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -, che ci consente di intervenire simultaneamente su ben sei tra le scuole più popolose della città, collocate in quartieri e bacini di utenza diversi e di grande rilevanza. Partecipare a questi bandi rappresenta un’opportunità concreta che abbiamo saputo cogliere: il patrimonio di edilizia scolastica gestito dal Comune è infatti molto ampio e ogni occasione per incrementare la sicurezza degli edifici e migliorare gli ambienti di apprendimento è preziosa. Siamo soddisfatti del lavoro di squadra svolto dall’assessorato, reso possibile anche grazie al rapporto costante e proficuo con gli istituti comprensivi della nostra città: una collaborazione che continua a dare risultati concreti».«Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla sinergia tra i settori lavori pubblici e istruzione – le parole dell’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – che in pochi giorni sono riusciti a presentare una candidatura valida e focalizzata sugli obiettivi del bando. La ricerca di risorse extra comunali è indispensabile per poter garantire manutenzione e sicurezza del nostro vasto patrimonio e questo ennesimo finanziamento ottenuto dimostra che la cura delle nostre scuole è una priorità dell’amministrazione ed evidenzia la capacità degli uffici nel cogliere ogni occasione per recuperare le risorse necessarie a tale scopo».Il Comune, in collaborazione con gli istituti comprensivi interessati, ha provveduto alla candidatura al “Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza” del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Pnrr, di sei scuole di proprietà comunale, risultando beneficiario di un finanziamento per tutti i progetti candidati. Nel dettaglio, le scuole interessate sono: la scuola Giusti di contra’ Santa Maria Nova, la scuola Lioy di viale Camisano, le scuole Prati e Trissino di via Prati, la scuola Muttoni di via Massaria, la scuola Loschi – Maffei di via Carta.Il finanziamento rientra nell’ambito della “Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Le scuole oggetto di candidatura sono state individuate applicando i criteri del bando a tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale. Di qui, l’individuazione dei plessi che, per le loro caratteristiche, determinavano un maggiore punteggio e quindi una maggiore probabilità di essere finanziati.Gli interventi proposti prevedono la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, finalizzati alla messa a norma antincendio. La progettazione individuerà le lavorazioni necessarie, che potranno prevedere interventi in materia di illuminazione, di sicurezza, impianti elettrici, rivelazione e segnalazione incendio, impianto idrico antincendio, compartimentazione e adeguamento delle vie d’esodo, a seconda delle specifiche necessità.L’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori necessari individuati permetterà di predisporre la certificazione ai fini della sicurezza antincendio delle scuole e la presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per gli aspetti di prevenzione incendi, al comando provinciale dei vigili del fuoco.L’insieme degli interventi interessa sei scuole di vari istituti comprensivi della città, per una popolazione studentesca di oltre 2700 ragazzi.