5 Marzo 2026 - 13.20

PretenDiamo Legalità: la Polizia di Stato di Vicenza incontra i bambini della Scuola Primaria Colombo

REDAZIONE
La Questura di Vicenza, con il contributo della Divisione Polizia Anticrimine e della Polizia Stradale, nella giornata odierna, su impulso del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ottica di divulgare i valori della legalità e del rispetto delle regole, ha effettuato un incontro con una quinta elementare della Scuola Primaria Colombo.

L’iniziativa si prefigge di intervenire precocemente sui minori, con l’intento di orientarli all’inclusione, il rispetto della legalità e l’utilizzo delle parole giuste nei confronti dei compagni, con un approccio improntato al rispetto, nell’ottica della prevenzione di episodi di bullismo e linguaggio violento, nonché di atti di discriminazione di genere.

La presenza delle Forze dell’Ordine nelle scuole è importante anche per creare empatia, al fine di favorire un contatto positivo con i bambini e per creare in loro un punto di riferimento, con lo scopo di sensibilizzare, informare e formare, qualora in futuro dovessero trovarsi, anche inconsapevolmente, a dover gestire questo tipo di fenomeni che, purtroppo, sembrano essere sempre più diffusi.

La Polizia si affianca alla funzione educativa della scuola, entrando nelle dinamiche e cercando di indirizzarle con interventi di prevenzione e con percorsi diretti al contrasto.

Da qui la necessità che docenti, educatori e bambini abbiano gli strumenti e la capacità di poter far fronte a tutte le criticità a cui la società odierna li sottopone.

La sensibilizzazione, l’impegno ed il coordinamento sono fattori fondamentali per il contrasto del rischio.

Intervenire precocemente per evitare che il minore di oggi possa divenire l’uomo maltrattante di domani e per arginare il dilagare dei reati minorili.

All’evento hanno partecipato circa 23 bambini della scuola dell’infanzia “Colombo”, a cui si sono aggiunte altre classi per osservare la moto della Polizia di Stato.

