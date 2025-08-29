CRONACA
29 Agosto 2025 - 15.50

Vicenza, paziente fermato con coltello al San Bortolo

REDAZIONE
Nella giornata di oggi intorno 13.00 una persona già nota ai servizi dell’ULSS 8 Berica è stata fermata dalle Forze dell’Ordine mentre tentava di entrare nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Vicenza con in mano un coltello.

Nessun dipendente dell’Azienda o altro utente è stato ferito. La persona è stata accompagnata in Pronto Soccorso per un inquadramento clinico e un proseguo delle cure.

«Ringrazio gli operatori sanitari presenti in quel momento che hanno gestito la situazione al meglio, senza creare panico – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – e la Polizia di Stato che è intervenuta sia con gli agenti presenti nel presidio fisso all’interno dell’ospedale, sia con una pattuglia giunta a supporto».

