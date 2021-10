VICENZA – Passa il giro del Veneto: modifiche ad alcune linee autobus SVT

Il passaggio del “Giro del Veneto” per le strade di Vicenza, in programma mercoledì 13 ottobre, comporterà una temporanea modifica dei percorsi di molte linee di autobus, urbani ed extraurbani, a seguito della chiusura di alcune strade della Città per consentire lo svolgimento della manifestazione, a partire dalle 11.45 fino alle 14.00, quando dovrebbe essere ripristinata la normale viabilità.

Gli utenti che mercoledì intendono utilizzare il servizio di trasporto pubblico in quella fascia oraria sono pertanto invitati a consultare il sito di SVT, www.svt.vi.it, dove è possibile trovare per ciascuna linea la descrizione precisa delle eventuali modifiche al percorso previste.

Le variazioni riguarderanno sia le corse ordinarie, sia alcune corse bis per il rientro degli studenti all’uscita da scuola.