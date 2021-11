VICENZA – Nuova sede universitaria a San Biagio: entro dicembre il progetto

Nuova sede universitaria a San Biagio, Rucco: “Entro dicembre il progetto. Un investimento che supera 1,5 milioni di euro”





Entro dicembre sarà approvato il progetto per l’apertura di una nuova sede universitaria a San Biagio.

L’annuncio è del sindaco Francesco Rucco, a seguito dell’incontro che si è tenuto ieri nella sede della Provincia di Vicenza tra il Comune di Vicenza e il Comitato esecutivo della Fondazione Studi Universitari.

Insieme con il primo cittadino erano presenti il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron e gli assessori con delega al patrimonio Roberta Albiero e all’istruzione Cristina Tolio.



Durante l’incontro è stato analizzato ed illustrato in dettaglio il lavoro svolto fino ad oggi che, nel giro di qualche settimana, porterà all’approvazione del progetto prima preliminare e poi definitivo.



“Si tratta di un atto concreto – ha esordito il sindaco Rucco – che ci permetterà di aprire ulteriormente la città ad una nuova facoltà universitaria e che darà la possibilità di creare nuove sinergie e contaminazioni positive anche con il mondo dell’impresa, punto di forza del nostro territorio”.



“Con questo intervento – afferma il vicesindaco Matteo Celebron – andremo a riqualificare un edifico patrimonio del Comune che potrà così avere nuova vita. Dal punto di vista tecnico interverremo sul miglioramento sismico, sulla riorganizzazione degli spazi interni, sugli impianti e sulla copertura. Sarà un edifico moderno che diventerà fulcro per una zona della città che tornerà a nuova vita”.



“Questa operazione – afferma l’assessore Roberta Albiero – rappresenta un obiettivo importante da raggiungere nella riqualificazione del patrimonio pubblico del Comune. Non avremmo potuto trovare migliore destinazione, frutto del lavoro svolto con la Fondazione Studi Universitari che, insieme al Comune, ha creduto fortemente in questa progettualità”.



“L’investimento che supera 1.5 milioni di euro – evidenzia l’assessore Cristina Tolio – segna in maniera chiara la volontà di questa amministrazione nel mettere al centro la crescita dei nostri giovani e soprattutto la formazione. Investire nei giovani significa pianificare il futuro delle nostre città e dei nostri territori, creando anche sinergie importanti, come in questo caso, anche con le istituzioni universitarie che danno lustro all’impegno del Comune”.



Dal punto di vista progettuale entro novembre dovrà essere concluso il progetto preliminare, entro dicembre l’approvazione definitiva in linea tecnica del progetto per poi richiedere il mutuo necessario per coprire la parte restante dell’investimento.