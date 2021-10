VICENZA – Nel weekend tornano antiquariato e ‘fatto a mano’

Nel weekend ritornano i mercati del fatto a mano e dell’antiquariato nelle piazze e a Campo Marzo

Sabato 9 ottobre c’è “Unico”, mentre domenica 10 ottobre arriva “Non ho l’età”

Ritorna puntuale, nel secondo weekend del mese, l’appuntamento con i mercati del fatto a mano e dell’antiquariato.

Sabato 9 ottobre dalle 10 alle 20 in piazza dei Signori si svolge Unico – Il Mercato del Fatto a Mano, organizzato dall’associazione Non ho l’età in collaborazione con l’assessorato alla attività produttive.

La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping, con 50 espositori-creativi provenienti dal nord Italia.

Unico è uno spazio in cui trovare pezzi irripetibili con storie da vivere, indossare, da raccontare e anche da ascoltare, dal momento che gli espositori sono gli ideatori e realizzatori stessi dei manufatti proposti in vendita.

A Unico – Il Mercato del Fatto a Mano si possono trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

Unico – Il mercato del fatto a mano ritornerà, sempre in piazza dei Signori, sabato 13 novembre.

Per informazioni

www.unicofattoamano.it / info@unicofattoamano.it / 3496410654

Domenica 10 ottobre è la volta di Non ho l’età, il mercato dell’antiquariato che si snoda da viale Roma a piazza dei Signori

I visitatori potranno immergersi in un inedito percorso dedicato all’antiquariato, al vintage & collezionismo che unisce la passeggiata nel verde lungo il boulevard di viale Roma e la bellezza degli storici angoli cittadini dentro le mura.

In piazza dei Signori, contra’ Garibaldi, contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi e nel viale verso la stazione, torneranno gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

In piazza dei Signori sarà attivo il punto informazioni per dare assistenza a visitatori ed espositori.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione domenica 10 ottobre viale Roma chiude alla circolazione dalle 6 alle 19 dal piazzale della stazione fino all’uscita del parcheggio Verdi. Le linee degli autobus saranno deviate.

Per informazioni

www.antiquariatovicenza.it / info@antiquariatovicenza.it / 3496410654