CRONACA
28 Agosto 2025 - 15.18

Vicenza – Maxi multa a tre donne: commerciavano abusivamente generi alimentari in viale Roma

REDAZIONE
Tre donne residenti a Vicenza sono state identificate e multate oggi dalla polizia locale per commercio abusivo di generi alimentari in viale Roma, nelle vicinanze dell’area dove si svolge abitualmente il mercato del giovedì.

Le tre esponevano ai clienti – per lo più frequentatori della zona di Campo Marzo – prodotti alimentari conservati in pessime condizioni igieniche e privi delle autorizzazioni necessarie. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno accertato l’irregolarità dell’attività e proceduto al sequestro della merce, poi destinata alla confisca.

Per ciascuna delle tre donne è scattata una multa di 5.164 euro per commercio abusivo su area pubblica. Poiché le violazioni sono state commesse all’interno delle mura storiche, è stato notificato anche un ordine di allontanamento di 48 ore dal luogo in cui avveniva la vendita.

L’operazione della polizia locale è nata a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini residenti che avevano notato e denunciato l’attività abusiva.

