VICENZA – Liti, aggressioni o musica ad alto volume: controlli sui luoghi della movida

La notte tra sabato e domenica è stata particolarmente intensa per gli Agenti delle Volanti della Questura, a causa dei numerosi interventi necessari per controllare vari locali della movida, interessati da diverse segnalazioni.

Alle 00.45 il primo intervento presso il BierStube di Viale Verona per una segnalazione di musica ad alto volume. Sul posto, gli Agenti hanno controllato la situazione, sollecitando la proprietà alla regolazione delle emissioni sonore.

Alle 1.10 le Volanti intervenivano all’esterno del locale JASHIRA CLUB ove era stata segnalata una rissa, verificando, invece, l’assenza di qualsiasi turbativa. L’autore della segnalazione veniva richiamato dalla Sala Operativa per capire meglio di cosa si trattasse e questi precisava che era stata segnalata una rissa avvenuta alcune ore prima.

Alle ore 1.20, sono poi intervenuti nei pressi di Villa Bonin ove era stato segnalato un alterco tra alcuni avventori a cui veniva negato l’ingresso e gli addetti alla vigilanza privata del locale. Nel frangente, gli Agenti hanno documentato l’accaduto e ristabilito una situazione di tranquillità, anche verificando la presenza di adeguate giustificazioni per cui non veniva consentito l’ingresso.

Alle ore 3.30, sono interventi nel parcheggio esterno al Boys in Via dell’Oreficeria per un alterco tra alcune persone che dopo aver discusso all’interno del locale erano state allontanate dagli addetti alla vigilanza. I presenti venivano identificati ed allontanati, non presentando segni evidenti di percosse o colluttazione.

Infine, alle 6.30 di domenica mattina, intervenivano all’esterno del Totem di Via Vecchia Ferriera dove alcuni giovani riferivano di essere stati aggrediti nel parcheggio per futili motivi. Nessuno presentava segni evidenti di colluttazione. Venivano assunte le testimonianze delle persone informate ed acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza per il seguito d’indagine.

Sui vari episodi sono in corso approfondimenti investigativi da parte delle Volanti della Questura.