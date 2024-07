VICENZA – Lite tra stranieri al parco: uno rimane a terra

Momenti di tensione oggi pomeriggio in Campo Marzo, in prossimità del Park Verdi. È scoppiata una violenta lite fra stranieri, probabilmente per questioni legate allo spaccio. Coinvolte tre persone. Uno dei tre, marocchino, è stato colpito violentemente al volto da un pugno ed è rimasto a terra. Sul posto è stata chiamata la polizia e il Suem 118. L’uomo non ha riportato ferite gravi e si è successivamente ripreso. Sull’episodio sta indagando la polizia.