VICENZA – Lite fra due giovani: uno rompe il finestrino di un’auto in sosta con bastone metallico

Verso le ore 00:30 odierne, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in Via Alfieri, dove era stata segnalata la presenza di un paio di persone che litigavano tra loro. In particolare, nell’ambito della colluttazione, uno dei presenti aveva infranto il vetro di un’autovettura in sosta.

Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti hanno rintracciato sul posto due persone: un italiano del 1992 e un marocchino del 1994.

Dagli accertamenti svolti è risultato che il marocchino, dopo essere stato incalzato dall’italiano per motivi ancora in corso di accertamento, ha reagito con veemenza, utilizzando un bastone metallico per infrangere il vetro di un’autovettura VW Polo, di proprietà di una persona estranea al litigio, parcheggiata nelle vicinanze.

Il bastone è stato recuperato e sequestrato dagli agenti.

L’autore del fatto è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e denunciato per il reato di danneggiamento.