VICENZA – Le piogge sconvolgono il piano di sfalcio del verde: la nota di AMCPS

Il maltempo di queste settimane ha costretto AMCPS, la società in house del Comune di Vicenza, a riprogrammare molti servizi di manutenzione pianificati nella città. E’ il caso, in particolare, dello sfalcio del verde pubblico che ha subito un continuo adattamento a fronte delle molte piogge. Le condizioni meteo sono, peraltro, anche la causa della crescita più accelerata e rigogliosa della vegetazione

Gli interventi di sfalcio, che nel corso dell’anno coinvolgono dodici imprese (tra cui due cooperative sociali) con un impiego di almeno 60 giardinieri e 25 macchine, si articolano in base a una programmazione che va, normalmente, da marzo a ottobre e che tiene conto delle diverse esigenze di utilizzo di ciascuna tipologia di area. In particolare, AMCPS ha strutturato il servizio di sfalcio di tutte le aree verdi in gestione in modo da garantire sia una contemporaneità di sfalcio nel territorio sia una specificità di interventi per aree più sensibili (cimiteri, giardini scolastici, parchi gioco). “Le abbondanti piogge – evidenzia Anna Peruffo, Responsabile del Reparto verde di AMCPS – ci hanno costretto a riconsiderare la programmazione di settimana in settimana (e in alcuni frangenti anche di giorno in giorno). Va, infatti, tenuto presente – osserva Peruffo – che con queste condizioni meteo anomale, di fatto rimangono poche giornate utili per poter lavorare. Il nostro impegno è comunque quello di cercare di fare il massimo per garantire a Vicenza il necessario decoro e per il quale ci siamo impegnati con l’Amministrazione comunale di Vicenza.

“Nel dettaglio, rispetto agli interventi in calendario fino ad ottobre, – spiega Peruffo – è in via di ultimazione il terzo taglio su 8 previsti per le aree verdi circoscrizionali e iniziamo il quarto sfalcio nei parchi storici su 12 previsti. E’ stato ultimato il quarto sfalcio nei cimiteri urbani e suburbani su 14 previsti, mentre è in corso il taglio delle siepi e degli arbusti. Nelle scuole e nei parchi giochi si sta realizzando il terzo sfalcio, su 10 previsti. La settimana prossima inizieremo il secondo sfalcio “cigli” del Lotto 12 nelle Circoscrizioni 5 e 6, mentre dal 10 giugno inizieranno quelli dei Lotti 10 per le Circoscrizioni 1, 2, 4 e 7 e del Lotto 11 per la Circoscrizione 3.