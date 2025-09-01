CRONACA
1 Settembre 2025 - 16.17

Vicenza – Lavori in viale Trento, modifica alla viabilità

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Rallentamenti previsti per il cantiere aperto dal civico 174 al 256Durerà sei giorni, dal 1 al 6 settembre, il cantiere che occuperà parte della carreggiata di viale Trento, dal civico 174 al 256, per rifacimento della sede stradale.Di conseguenza la circolazione sulla sede stradale residua sarà regolata ad addetti sul posto e potrà subire rallentamenti a causa del restringimento della sede stradale dalle 9 alle 17 di ogni giorno.Nella zona del cantiere sono stati anche disposti il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei veicoli, il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 Km/h.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Lavori in viale Trento, modifica alla viabilità | TViWeb Vicenza - Lavori in viale Trento, modifica alla viabilità | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy