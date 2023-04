VICENZA – La premiazione dei laureati dell’anno in Economia

Si è svolta oggi presso la sede universitaria di viale Margherita la cerimonia di premiazione organizzata dall’Università degli Studi di Verona e ALVEC

Per i corsi di laurea con sede a Vicenza, si è svolta oggi la cerimonia di premiazione dei “Laureati dell’Anno”, il prestigioso riconoscimento organizzato con cadenza annuale dall’Università degli Studi di Verona e ALVEC (l’Associazione Laureati in Economia dell’ateneo scaligero).

Sono quattro gli studenti premiati, tutti vicentini, scelti tra i migliori laureati nell’anno accademico 2021-2022.

Per i corsi di laurea triennali sono state premiate Veronica Simonetti, di Colceresa, laureata in Economia e Commercio con la tesi “L’economia circolare dell’industria conciaria” (relatore il prof. Andrea Chiarini), e Giulia Vezzaro, di Sovizzo, laureata in Economia Aziendale con la tesi “Greenwashing e Brownwashing in marketing: l’importanza di una comunicazione aziendale trasparente” (relatore la prof.ssa Paola Signori).

Per i corsi di laurea magistrale, invece, il riconoscimento è stato assegnato a Domenico Frascati, di Vicenza, e Giacomo Zorzetto, di Brendola. Il primo ha conseguito la laurea in International Economics and Business con una tesi “Democratising Finance through ESG Investing and Impact Accounting: how socially responsible investment strategies across the supply chain enable sustainable development and inclusive welfare”, con il prof. Bruno Giacomello come relatore. Zorzetto si è laureato invece in Management e Strategia d’Impresa con una tesi su “La rappresentazione in bilancio degli intangibili acquisiti tramite business combination, tra vincoli, opportunismo e opportunità” (relatore la prof.ssa Francesca Rossignoli).

Durante la cerimonia è stata inoltre premiata anche la vicentina Valeria Santaterra, di San Vito di Leguzzano, Laureata Magistrale in International Economics and Business, vincitrice del concorso “Scrivi un articolo tratto dalla tua tesi”, sempre indetto da ALVEC, per il suo elaborato dal titolo “Next Generation EU: un Rinascimento Economico per l’Unione Europea?”.

Nata nel 2001 da un’idea di ALVEC, dal 2014 il “Laureato dell’Anno” è un’iniziativa condivisa tra Università e Associazione, inserita nella programmazione delle attività dell’Ateneo e, per i laureati dei corsi con sede nel capoluogo berico, è organizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Per identificare i vincitori viene redatta una speciale classifica alla quale accedono solo i neolaureati con 110 e lode, basata sul più alto punteggio di ammissione all’esame di laurea e sul minor tempo di permanenza in università.