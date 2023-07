VICENZA – Il Piano interventi città storica viene revocato

Il sindaco Giacomo Possamai, con l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi e il Capo di Gabinetto Sandro Pupillo, ha incontrato ieri a Palazzo Trissino le categorie economiche e gli ordini professionali che hanno chiesto di revocare il Piano interventi città storica adottato a marzo, presentando una serie di osservazioni per migliorare il nuovo strumento di pianificazione.

“La richiesta di revoca del Piano degli interventi città storica da parte delle categorie economiche e degli ordini professionali è giunta in modo forte all’amministrazione che intende valutare le richieste di modifica e recepire quanto possibile, anche sotto il profilo metodologico. Ci siamo impegnati a costruire un tavolo tecnico con l’assessore Balbi, i tecnici comunali e i richiedenti per aggiornare il piano. I firmatari della richiesta ci hanno infatti riferito di non essere stati coinvolti dalla precedente amministrazione nella fase di stesura” – dichiarano il sindaco Possamai e l’assessore Balbi.

La richiesta di modifica è stata firmata dagli ordini degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Vicenza e degli avvocati di Vicenza, dal collegio dei geometri e geometri laureati di Vicenza, da Confartigianato imprese Vicenza, Confcommercio Vicenza, Cna Veneto Ovest, Sezione costruttori edili e impianti Ance Vicenza, Confindustria Vicenza raggruppamento Est vicentino.