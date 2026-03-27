Vicenza, il M.I.S. raccoglie firme per la ‘remigrazione’ in Piazza dei Signori

Nuovo appuntamento in centro storico per il Movimento Italia Sociale (M.I.S.) Vicenza, che sabato 28 marzo porterà in piazza dei Signori la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla cosiddetta “Remigrazione”. Dopo una prima giornata organizzata lo scorso 14 febbraio nel quartiere San Felice, presso la sede del movimento, l’iniziativa si sposta ora nel cuore della città.

A darne notizia è il portavoce cittadino Gian Luca Deghenghi, che annuncia la presenza del banchetto al Bar Ciocco Lato, in Contrà del Monte. Grazie alla disponibilità della titolare dell’esercizio e alla presenza di un consigliere comunale in qualità di autenticatore, sarà possibile sottoscrivere la proposta dalle 10 alle 13:30.

Secondo il movimento, portare la raccolta firme nel centro storico rappresenta un modo per coinvolgere direttamente residenti e commercianti, descritti come particolarmente colpiti da fenomeni di degrado urbano e da episodi di criminalità come furti, rapine e aggressioni. Nel comunicato si sottolinea come tali dinamiche vengano ritenute dal M.I.S. connesse alla presenza di immigrati di prima e seconda generazione, tema su cui il movimento richiama anche l’attenzione dell’opinione pubblica e delle cronache locali.

Il M.I.S. evidenzia inoltre il rapido successo della raccolta firme digitale a sostegno della proposta, che avrebbe raggiunto le 50mila sottoscrizioni necessarie in meno di dodici ore. L’obiettivo dichiarato è ora quello di proseguire la raccolta anche sul territorio, per rafforzare il peso dell’iniziativa quando arriverà all’esame del Parlamento.

“Per cittadini ed esercenti del centro storico sostenere questa proposta è un atto concreto per ottenere risposte su sicurezza e vivibilità urbana”, afferma Deghenghi, che conclude auspicando una partecipazione numerosa alla giornata di sabato.