VICENZA – I residenti segnalano spaccio: arrestato 29enne

La sera del 15 luglio a Vicenza, i militari della Stazione Carabinieri locale, durante un servizio mirato alla repressione dei reati legati agli stupefacenti, hanno operato nei pressi di Via Borella e Via Pianizza in seguito a segnalazioni dei residenti. Dopo aver osservato la cessione di una probabile sostanza stupefacente da parte di un uomo di etnia nordafricana, che in sella a una bici consegnava degli involucri alla conducente di un veicolo, lo hanno seguito intimandogli successivamente l’alt. L’uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato bloccato poco dopo in Via Riello, nei pressi del locale parco, e identificato come O.O., nigeriano, classe ’95, residente a Vicenza. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 6 dosi già confezionate di cocaina e la somma di 450 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. È stata identificata anche la donna alla guida del veicolo, che ha consegnato una dose dello stesso stupefacente, confermando di esserne una consumatrice abituale e di acquistare periodicamente la droga in quelle vie. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari come disposto dal Pubblico Ministero di turno. La mattina del 16 luglio, il Giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto eseguito dai militari operanti.