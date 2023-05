VICENZA – Grossa perdita d’acqua al Biron: tubatura danneggiata dai lavori per la tangenziale

Ore 15

Viacqua comunica che alle 15.30 di oggi il problema è stato risolto senza alcun disagio per le utenze interessate.

Una volta raggiunto il tratto di condotta danneggiato si è potuto procedere ad una riparazione mediante giunto che ha permesso di velocizzare le operazioni. In questi minuti si sta pertanto procedendo alla riattivazione della normale fornitura idrica.

In alcuni casi nelle prossime ore si potrebbero verificare delle fuoriuscite di acqua torbida dai rubinetti della zona facilmente risolvibili lasciando scorrere brevemente l’acqua.

Ore 9

Nell’ambito dei lavori in corso da parte di ANAS per la variante alla Tangenziale Pasubio, questa mattina intorno alle 9.00 si è verificata una rottura consistente lungo la condotta consortile di Strada Biron di Sotto, linea adduttrice in uscita da Monte Crocetta che serve oltre 30.000 abitanti.

Il pronto intervento di Viacqua è quindi intervenuto nell’immediato programmando le attività di riparazione sul campo e gestendo le riserve idriche nei serbatoi della zona. Particolarmente prezioso sta risultando l’apporto di acqua dal nuovo serbatoio “Masare” di Creazzo con i suoi 5.000 mc di capienza.

Nel primo pomeriggio è prevista la chiusura della fornitura idrica all’altezza della rotatoria tra viale Zileri e via Biron.

Al momento lo stoccaggio dei serbatoi dovrebbe offrire una finestra temporale utile alla riparazione, ma fin da ora Viacqua invita i residenti dei comuni di Creazzo, Sovizzo, Altavilla Vicentina, Gambugliano e Monteviale a contenere i consumi per non sottoporre ad eccessivo stress gli accumuli idrici attualmente disponibili.

Dopo aver completato le attività di scavo e interrotto la fornitura idrica, si procederà al taglio del tratto di condotta danneggiato e alla riparazione con previsione di completamento delle operazioni nella serata odierna.