VICENZA – Gira con coltello di 31 centimetri: denunciato

Nella serata di sabato 2 dicembre, intorno alle ore 19:00, un equipaggio delle forze dell’ordine appartenente alla squadra “Volante” della Questura di Vicenza ha attirato l’attenzione di fronte a un singolare comportamento. Transitando lungo Via Mollino, gli agenti hanno notato due individui che, nei pressi di un’abitazione vicina, sembravano discutere animatamente, prendendo nota di quali appartamenti fossero illuminati dall’interno e quali, invece, fossero al buio.

Sospettando di un comportamento potenzialmente losco, gli agenti hanno deciso di fermare i due soggetti per un controllo immediato. Mentre uno dei due uomini si è dimostrato collaborativo e tranquillo durante l’ispezione da parte degli operatori della “Volante”, l’altro ha tentato di sgattaiolare via furtivamente. Tuttavia, è stato prontamente raggiunto dagli agenti e sottoposto a una perquisizione personale sul posto. Durante questa operazione, è stato scoperto che l’uomo, un cittadino italiano residente a Vicenza e privo di precedenti penali, aveva addosso un lungo coltello con una lama di 31 centimetri, conservato all’interno del suo giubbotto, senza sapere giustificarne il possesso.

Il coltello è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

Successivamente, l’uomo è stato accompagnato presso la Questura di Vicenza, dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. La vicenda rappresenta un caso isolato per il residente vicentino, che non aveva mai precedentemente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.