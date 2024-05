VICENZA – Gira con bici rubata qualche giorno prima: denunciato 36enne

Verso le ore 13:30 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura, mentre transitava in Via Quintino Sella a Vicenza, ha notato un uomo che cercava di sottrarsi alla vista dei poliziotti nascondendosi dietro un edificio.

Gli agenti hanno quindi proceduto a un controllo mirato, constatando che l’uomo, un cittadino senegalese del 1998, era appena salito su una bicicletta per cercare di allontanarsi.

La bicicletta, una “BASSO”, presentava alcuni segni distintivi particolarmente peculiari (adesivi ed etichette speciali) che hanno permesso agli agenti di verificare che era stata rubata pochi giorni prima in Contrà Mure San Michele a Vicenza.

Pertanto, l’uomo in possesso della bicicletta rubata è stato accompagnato in Questura e denunciato per ricettazione.

La bicicletta è stata riconosciuta dalla legittima proprietaria e immediatamente restituita.